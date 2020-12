LUCÉLIA: Prefeita, vice-prefeito e vereadores eleitos são diplomados pela Justiça Eleitoral

Seguindo todos os protocolos sanitários decorrentes da Covid-19, como distanciamento e uso de máscaras, e com acesso restrito, a Justiça Eleitoral da Comarca de Lucélia realizou na manhã de quinta-feira (17), na Escola Municipal Maria do Carmo Menezes de Mendonça, a solenidade de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas cidades de Lucélia, Inúbia Paulista e Salmourão, nas eleições municipais deste ano.

Na solenidade, foram diplomados a prefeita eleita de Lucélia, Tatiana Guilhermino (PV) e o vice-prefeito Marcos Lima (PV) que venceram a eleição com um total de 4.138 votos, sendo 45,43% dos votos válidos.

Também foram diplomados os vereadores eleitos: Vinicius Bussi (PTB), Padeirinho (PTB), Marcinho da Funilaria (PSDB), Cristiano Cabeleireiro (PP), Rios da Farmácia (PSD), William do Foto (PSD), Prof. Baracka (PSDB), Galo (PP), Profa. Mariana Valentim (PP), Profa. Alessandra Nonato (PL) e Altair (PV).

O evento de diplomação contou com autoridades do Poder Judiciário, entre eles o juiz da 69ª Eleitoral de Lucélia, André Gustavo Livonesi, o promotor do Ministério Público Eleitoral, João Paulo Giovanini Gonçalves, e o chefe do cartório eleitoral de Lucélia, Altemir José da Silva.

A posse da prefeita, vice e vereadores vai ocorrer no dia 1º de janeiro, em solenidade que será realizada na Câmara Municipal de Lucélia.