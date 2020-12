Mais mortes: casal morre em acidente na SP-294 na tarde desta terça-feira

Poucas horas depois do acidente entre uma carreta e um ônibus que matou sete pessoas e deixou outras 30 feridas na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, um novo acidente em rodovia da região mobilizou equipes do policiamento rodoviário e de resgate.

O novo acidente foi no início da tarde desta terça-feira (22) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do km 539+300 metros, trecho entre Iacri e Tupã, proximidades do Distrito de Universo.

De acordo com o site Mais Tupã, o acidente fez duas vítimas fatais – um casal – e deixou uma criança de nove anos ferida. O homem tem 72 anos e a mulher 60. A menina é neta do casal.

Por motivos a apurar, o carro ocupado pelas três vítimas – uma VW Space Fox – saiu da pista e colidiu contra um pé de manga às margens da rodovia. O casal morreu no local. A criança, com ferimentos, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Tupã.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Eixo SP, que administra a rodovia.