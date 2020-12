Sete mortos e vários feridos em acidente na SP-425

Um grave acidente aconteceu a pouco na Rodovia Assis Chateubriand, a SP-425 aproximadamente na altura do Km 384, no município de Parapuã.

As primeiras informações colhidas no local pela nossa equipe, dão conta de que houve uma colisão frontal entre um caminhão bi-trem, que seguia no sentido a Parapuã e um ônibus, com placa de Pelotas-RS que seguia no sentido oposto. Ainda não foi possível saber os motivos que ocasionaram a colisão, há uma suspeita que um pneu caído sobre a pista tenha feito o ônibus perder o controle e invadir a pista contrária, assim atingindo o bi-trem.

A ocorrência foi atendida por várias viaturas do Corpo de Bombeiros de Tupã, Presidente Prudente, Osvaldo Cruze Adamantina, e ambulâncias da EIXO – SP, e de prefeituras da região, sendo que em determinado momento havia 26 unidades de socorro no local. A Polícia Militar, Civil e Rodoviária também estiveram empenhadas na ocorrência.

De acordo com o Major Vitorino do Corpo de Bombeiros foram confirmados 7 óbitos. Dois mortos estavam no Bi-trem que tem placa de Osvaldo Cruz, e os demais no ônibus.

As vítimas foram socorridas para os hospitais de Osvaldo Cruz, Parapuã, Adamantina e Santa Casa de Tupã, sendo que a primeira estimativa é que 34 pessoas tenham sido socorridas, destas 7 foram a óbito, várias vítimas foram socorridas com ferimentos graves, e algumas ficaram por mais de 2 horas presas nas ferragens. Segundo informações 14 vítimas foram socorridas em estado considerado grave.

A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente. A SP-425 ficou por mais de 5 horas interditada, para o resgate das vitimas, e trabalho das equipes de emergência.