Corpos das vítimas de acidente na SP-425 são liberados aos familiares pelo IML

Os corpos das sete vítimas fatais do acidente entre um caminhão e um ônibus, que ocorreu na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML), em Tupã, e retirados pelos familiares. A liberação e retirada foram concluídas na noite desta terça-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Civil, que investiga as causas e circunstâncias do acidente, as vítimas que morreram são:

Washington Pereira Gonçalves, 43 anos: motorista do ônibus, morador de Anapólis (GO);

Cláudio de Lima de Olivo, 65 anos: passageiro do ônibus, natural de Palmital (PR), iria a Campo Mourão (PR);

Tiago Sérgio Von Dentz, 29 anos: passageiro do ônibus, natural de Guarujá do Sul (SC), iria para a cidade-natal;

Maria José da Silva, 60 anos: passageira do ônibus, natural de Lucas do Rio Verde (MT), iria para Maringá (PR), acompanhava o neto de 8 anos;

Celina Carneiro Alves, 69 anos: passageira do ônibus, natural de Perdizes (MG), moradora de Teófilo Otoni (MG);

Bartogaleno Alexandre dos Santos, 33 anos: passageiro do caminhão, morador de Lucélia (SP); e

Donizete Alexandre dos Santos Filho, 30 anos: motorista do caminhão, morador de Lucélia (SP).

Os familiares vieram das cidades de origem das vítimas, reconheceram os corpos e os retiraram do IML para que fossem velados e sepultados.

IRMÃOS DE LUCÉLIA



Dois irmãos, que estavam entre as sete pessoas que morreram no acidente, moravam em Lucélia.

Bartogaleno Alexandre dos Santos, de 33 anos, e Donizete Alexandre dos Santos Filho, de 30 anos, estavam no caminhão. Donizete era o condutor do veículo, enquanto Bartogaleno seguia como passageiro e ajudante.

Os corpos das vítimas foram sepultados às 16h desta terça-feira (22), no Cemitério Municipal de Lucélia.