FLÓRIDA: Alunos da escola Octaviano são premiados pelo CICFAI Júnior

A edição 2020 do XIII Congresso de Iniciação Cientifica Júnior do Centro Universitário de Adamantina realizado em outubro de forma online, teve sua classificação divulgada recentemente. Na ocasião, escola Octaviano José Corrêa recebeu novamente premiações.

Representada pelos alunos do 1º ano F, da professora Kaká, os alunos apresentaram dois trabalhos na forma de maquete. Neste ano as apresentações aconteceram de modo online, devido a pandemia da Covid-19.

Na edição deste ano, a escola Octaviano foi contemplada com o 1º e 2º lugar. O 1º lugar ficou com o aluno Gabriel Buosi Fagundes da Silva, que apresentou o trabalho intitulado: NÃO ME TOCA SEU BOBOCA”. O 2º lugar ficou com o aluno João Gabriel Alécio, que apresentou o trabalho: “UM TOQUE DE FANTASIA E UM OLHAR DE ALERTA PARA A REALIDADE”. Já o estudante Gabriel Daguano, do 2º ano D, da professora Gisele Bezerra, recebeu a premiação de “Menção Honrosa”, com o trabalho oral: Projeto Leitura – “O Patinho Feio” (Ler e Escrever).

Os dois trabalhos tiveram como objetivo trabalhar o autoconhecimento e percepção do próximo, para vê-los crescerem e se tornarem jovens e futuro adultos conscientes, responsáveis, felizes e, principalmente, donos de suas vontades, sabendo impor limites quanto aos seus corpos e seus desejos.

Ambos foram consequência de um projeto desenvolvido a partir de um curso de formação sobre o Roteiro Único de Trabalho Humanizado, oferecido pelo Município para todos os professores dessa rede de ensino.

Além de aprender sobre o assunto estudado, os alunos também puderam vivenciar o contato com maneiras inovadoras de expor um trabalho, envolvendo-se de maneira prática e dinâmica.

A professora enfatizou que a equipe gestora sempre esteve à disposição, incentivando e curtindo a passagem dos alunos pelo congresso.

Vale ressaltar que é o terceiro ano consecutivo que a escola Octaviano José Corrêa aparece nas primeiras classificações desses Congresso Científico.