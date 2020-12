FLÓRIDA: “Som alto e aglomerações estão proibidos e serão fiscalizados”, informa a PM

Tendo em vista os atuais decretos municipal e estadual da Covid-19 que encontram se em vigor, a Polícia Militar de Flórida Paulista elaborou um planejamento de patrulhamento, intensificando as vistas a possíveis aglomerações de pessoas, som alto e outros delitos que infrinjam as leis estabelecidas no combate à doença.

Visando dar maior publicidade a estas ações, o Sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento da Polícia Militar de Flórida Paulista esteve na redação do jornal e site Folha Regional onde deu detalhes sobre estas operações.

“Nossas equipes estão orientadas para agir prontamente e reestabelecer a ordem pública em casos de aglomerações de pessoas na via de acesso, praças públicas, locais de festas e eventos e outras situações que necessitem da intervenção policial”, destacou.

FISCALIZAÇÃO DE AGLOMERAÇÕES

O Sargento PM D’Aquino destacou ainda que por tratar-se de um fator que expõe em risco a saúde pública, caso haja a aglomeração de pessoas em qualquer que seja o local, serão tomadas as providências de lavratura de autos, notificações, boletins de ocorrência e até mesmo a condução dos responsáveis para o Plantão Policial, caso necessário. A Vigilância Sanitária também foi oficiada vai manter plantão apoiando nas ações fiscalizatórias e de atuações.

SOM ALTO NA VIA

“É notório ocorrer todo fim de ano a aglomeração de pessoas na via de acesso, local escolhido principalmente pela juventude para curtir as festas de fim de ano. Isso também não será permitido naquela área ou mesmo em outro local e caso ocorra, os proprietários de veículos serão autuados com multas que podem chegar aos R$ 3 mil de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro”, adiantou.

PATRULHAMENTO INTENSIFICADO

Também será intensificado o patrulhamento na região das agências bancárias, casa lotérica, terminal rodoviário, unidades de saúde, áreas residenciais e comerciais e demais pontos da cidade visando coibir atos ilícitos, o cometimento de crimes e outras ações que possam prejudicar a ordem pública.

APOIO E REFORÇO NO POLICIAMENTO

As ações de policiamento preventivo e ostensivo, vão contar ainda com o apoio das unidades de Força Tática, Canil Setorial, Comando de Grupo Patrulha e demais segmentos da Polícia Militar disponíveis na área da 2ª Companhia de Polícia.

“A Polícia Militar está 24 horas à disposição da nossa população e com a colaboração de todos, teremos um Natal e Ano Novo sem intercorrências que comprometam a tranquilidade dos floridenses. Se precisarem da Polícia Militar, é só ligar no 190 que nossos homens irão até o local solicitado”, finalizou D’Aquino.