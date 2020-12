LUCÉLIA: Presépio da Paróquia da Sagrada Família é destaque

Na noite 28 de novembro, a Paróquia da Sagrada Família de Lucélia deu início ao Tempo do Advento com a inauguração do presépio, na Santa Missa.

Desta forma a Paróquia da Sagrada Família proporciona novamente aos fiéis lucelienses a tradição do presépio.

A tradição católica natalina do presépio originou-se de São Francisco de Assis, quando criou a primeira representação simbólica da Natividade do Senhor, em 1223, numa gruta, na Itália.

O presépio conta com as figuras da Virgem Maria, São José, o Anjo, os três Reis Magos do Oriente, a estrela-guia, os pastores e os animais.

Desde a inauguração do presépio da Paróquia da Sagrada Família tem sido muito visitado, principalmente durante as missas, chamando atenção pela beleza e criatividade.

“Que neste Tempo do Advento, a expectativa do nascimento do Menino Jesus renove as esperanças e alegrias em nossas vidas. Venham visitar pessoalmente o nosso lindo presépio ornamentado na Igreja Matriz”, convida o padre Adriano dos Santos Andrade.