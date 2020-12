Mariápolis assina convênio de R$ 80 mil através do “Projeto Fazendo a Diferença”

O prefeito Val Dantas e a secretária de Assistência Social Rose Barbosa, participaram no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, da cerimonia de assinatura de convênio de parceria de projeto aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), especificamente (Edital Condeca 2016/2017), onde será realizada a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 80 mil, objetivando custeio do “Projeto Fazendo a Diferença”.

O projeto em questão, foi elaborado e apresentado no ano de 2017 e tem por objeto trabalhar ações com crianças, adolescentes e jovens do município, através da criação de espaços de referência para a convivência familiar e comunitária, de forma a prevenir riscos a ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência, além de garantir acesso aos direitos socioassistenciais.

Serão oferecidas oficinas de maquiagem, designer de sobrancelhas e henna, manicure e pedicure, mecânica, baby class, pedagoginga, culinária, trabalhos manuais e grafite; além de rodas de conversas sobre as temáticas que permeiam a vida das crianças, adolescentes e jovens atendidos. Além disso, os atendidos e pais receberão informações, orientações e encaminhamento para o acesso a serviços socioassistenciais e setoriais.

Esse projeto também permitirá que o município realize aos adolescentes e jovens, uma formação para o mundo do trabalho, através da execução de oficinas de capacitação profissional contribuindo para a inserção, reinserção e permanência dos atendidos no mundo do trabalho.

Com o projeto, o município poderá reduzir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social, bem como prevenir a ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência, desta forma proporcionar melhoria da qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo projeto.

O prefeito Val Dantas e a secretária de Assistência Social Rose Barbosa estiveram assinando o convênio na tarde do dia 3 de dezembro. As autoridades mariapolenses agradecem o apoio do deputado estadual Fernando Cury que também é presidente do Condeca.