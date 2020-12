FLÓRIDA: Policiais são homenageados pela prisão de autor de roubo de veículo que feriu duas pessoas com faca

O Tenente Coronel Nonato, comandante do 25º Batalhão com sede em Dracena e que abrange a região, entregou na tarde de ontem (23), os certificados de “Ocorrência de Destaque” do mês de dezembro de 2020 aos policiais que atuaram brilhantemente na localização de detenção do autor de um roubo ocorrido em Flórida Paulista no sábado passado (19).

Na ocasião, o autor apossado de uma faca, desferiu golpes que atingiram duas vítimas nos braços provocando-lhes ferimentos e após fugiu levando um veículo Ômega.

Imediatamente, as equipes policiais se deslocaram para o atendimento e com o apoio da viatura de Pacaembu, detiveram o autor a poucos quilômetros do local do crime, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Distrito de Atlântida.

Foram homenageados os policiais militares Cabo PM Marco Antônio e Cabo PM Tenório (Flórida Paulista), Cabo Franham e Cabo Merlotti (Pacaembu).

Também participaram da entrega de certificados o Capitão PM Sales e o Sargento PM Ivonildo (Pacaembu).

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o Tenente Coronel PM Nonato enalteceu o trabalho dos policiais militares de Flórida Paulista e Pacaembu nesta ocorrência e frisou ainda o empenho de toda a tropa que compõe o 25º Batalhão, que faz com que a região seja uma das mais seguras do Estado.