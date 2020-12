MARIÁPOLIS: Prefeitura e Secretaria de Assistência Social entregam Kit Natal às crianças assistidas pelo Projeto Raios de Sol

Em comemoração ao Natal, a Secretaria de Assistência Social e a Prefeitura Municipal de Mariápolis, realizaram a entrega de Kit Natal para todas as crianças atendidas pelo Projeto “Raios de Sol”.

O Kit contendo um chocotone, uma bisnaga com ganache, confete e granulado; elaborado na perspectiva dos atendidos confeitarem os chocotones com as suas respectivas famílias, promovendo assim o fortalecimento de vínculos familiares. Também foram entregues a cada atendido uma cartilha ilustrada, com o título: “Eu me Protejo”, a qual ensina as crianças que seus corpos são seus e devem respeitar os corpos dos outros e não recorrer a nenhuma forma de violência.

Ainda foi entregue aos atendidos um jogo infantil “Quem é você”, com o intuito de minimizar o impacto provocado e o agravamento ocasionado pela pandemia do Covid-19, assim como contribuir para melhorar a situação do isolamento entre eles.

O Kit Natal, a cartilha “Eu me Protejo” e o jogo “Quem é você”, foram entregues por Papai Noel, no centro comunitário, encerrando assim as atividades do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente do ano de 2020. Na ocasião, também foram realizadas apresentações artísticas pelo Papai Noel.

Evento teve várias apresentações

Cabe informar que, para a realização do encerramento foram seguidas todas as orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao Covid-19, assim como foi realizado o agendamento de horário, distanciamento social, e todos os participantes fizeram uso de máscara facial e álcool em gel 70%.

Além da equipe de trabalho do Projeto Raios de Sol, a primeira-dama e secretária da Assistência Social Rose Barbosa e o prefeito Val Dantas estiveram presentes.

Criança recebe kit do Papai Noel

“Agradeço as equipes de trabalho da Secretaria Social, Cras, Projeto Raios de Sol, aos pais, crianças e desejo a todos um abençoado Natal cheio de paz, alegria e muita saúde em todos os lares. Que 2021 seja repleto de realizações e cheio do amor de Jesus”, finalizou a secretária de Assistência Social, Rose Barbosa.