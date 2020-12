Policiais encontram 75 quilos de peixes fora do padrão permitido para pesca e multam homem em R$ 2,2 mil

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento no distrito de Indaiá do Aguapeí. Em um casa, os policiais encontraram um freezer, onde havia 75 quilos de peixes das espécies pintado, curimbatá, dourado, piauçu, pacu, piau-três-pintas, piapara e jurupessem. Todos estavam irregulares, ou seja, estavam com tamanhos inferiores aos permitidos e também com marcas de malhas, que foram capturados com petrecho proibido para o pescador amador.