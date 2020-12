Acidente com três carros deixa mulher ferida

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma mulher ferida na manhã deste sábado (26) em Flórida Paulista.

A colisão entre um Fiat Palio (placas de Flórida Paulista), um GM Prisma (placas de Tupã) e um Ford Escort (placas de Flórida Paulista), ocorreu no cruzamento das ruas Erminio Butarelo e Adhemar de Barros, atrás do Auto Posto Cardoso.



A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local onde uma ambulância da Prefeitura prestou os primeiros atendimentos à vítima que estava no GM Prisma e a conduziu para a Santa Casa onde a mesma permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

Ela se queixava de dores no peito e no maxilar, possivelmente devido a pancada brusca sofrida no acidente.

O QUE DISSERAM OS MOTORISTAS ENVOLVIDOS PARA A POLÍCIA:



CONDUTORA DO PALIO

Segundo informou a Polícia Militar, consta no boletim de ocorrência, na versão da idosa que conduzia o veículo Fiat Palio, que a mesma seguia no sentido bairro/centro, quando ao atingir a esquina, precisou avançar um pouco mais além do sinal de PARE, devido a pouca visibilidade da via, momento em que teria sido atingida pelo Ford Escort conduzido por um idoso.

O IDOSO:

Já o idoso que conduzia o Ford Escort, disse que seguia no sentido centro/bairro pela Erminio Butarelo, quando ao passar pelo cruzamento com a Adhemar de Barros, acabou colidindo contra o Fiat Palio que avançou a via não sendo possível evitar o acidente.

Ao colidir com o Palio, o Escort atingiu ainda o GM Prisma que fazia o sentido contrário. Após colidir com o Prisma, o carro foi parar após bater em um muro e segundo o idoso, ele teria perdido o controle da direção.



O idoso condutor do Ford Escort não possui habilitação para conduzir veículos automotores.

A Polícia Militar acionou a Perícia Científica de Adamantina que esteve no local e coletou dados e imagens para a emissão de um laudo que vai apontar as causas do acidente.