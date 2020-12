Bandido liberado em ‘saidinha’ tenta estuprar corretora de imóveis

O desempregado Luís Henrique Caetano da Costa, de 42 anos, foi preso após roubar e tentar estuprar uma corretora de imóveis de 32 anos, na última quinta-feira (24), no Jardim América, zona Oeste de Marília.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado, por volta do meio dia de quinta, a Polícia Militar foi acionada para atender a um roubo de veículo, em que a vítima havia sofrido ferimentos e estaria em uma casa localizada na rua Gervásio Bergamasco Corsato.

Os policiais se deslocaram para o endereço e encontraram a corretora com ferimentos causados por uma faca, principalmente nas mãos.

Indagada, a vítima contou que no período da manhã estava em seu local de trabalho, uma imobiliária no Centro de Marília, quando chegou um homem de cor parda, usando calça jeans e camisa, que dizia ser capitão do exército e que iria se aposentar em breve. Na história inventada pelo bandido, ele estaria interessado em comprar uma casa em Marília.

A corretora informou que havia alguns imóveis disponíveis para venda e em seguida levou Luís Henrique em seu veículo, um Ford Fiesta, para visitar o imóvel desabitado no Jardim América.

Os dois entraram na residência e no momento em que a vítima mostrava o banheiro do imóvel, o autor sacou uma faca que carregava e ameaçou a mulher: “ajoelha, perdeu sua vagabunda, tira a roupa que eu vou te estuprar, vagabunda”.

A corretora entrou em luta corporal com Luís Henrique, que tentou golpeá-la com a faca e lhe causou ferimentos nas mãos. Em seguida, a vítima conseguiu tirar a arma do indivíduo e para se defender o golpeou nas costas. A mulher correu para a rua e o desempregado fugiu com seu veículo, levando também a bolsa com documentos pessoais e R$ 77.

O Samu socorreu a vítima até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, onde ela passou por atendimento médico.

A PM iniciou patrulhamento para tentar localizar o criminoso e o Ford Fiesta acabou sendo avistado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), sentido a Pompeia.

Os policiais iniciaram a perseguição e o homem foi abordado já na cidade vizinha, após bater o carro contra a calçada.

Luís Henrique foi detido e apresentava perfurações causadas por faca na região das costas. No banco do automóvel estava a bolsa da vítima.

O acusado alegou que tentou roubar o veículo de uma mulher em Marília e durante o crime acabou ferido.

Luís foi encaminhado até o HC, onde permaneceu internado sob escolta policial.

Os militares constataram ainda que ele cumpria pena na Penitenciária de Iperó, tendo condenações por roubo e estupro. Segundo a polícia, o bandido estava nas ruas desde 22 de dezembro, quando recebeu induto de Natal e Ano Novo.