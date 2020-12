Coletor fica ferido após ser prensado por caminhão de lixo

Um coletor de lixo da prefeitura de Osvaldo Cruz, identificado por L.C.G., de 38 anos, ficou ferido após um acidente de trabalho envolvendo veículo no Jardim Acapulco.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias, o coletor estava atrás do caminhão quando por motivos a ser apurados pela perícia técnica, o caminhão desceu de ré, prensando o homem contra o portão de uma residência.

Coletor foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde ficou em observação.

Para o serviço de coleta não sofrer prejuízos, o setor do almoxarifado convocou coletores reservas.

O local foi isolado pela Polícia Militar para o serviço da perícia técnica.