Motorista fica ferido após carreta carregada com garrafas de cerveja tombar

O tombamento aconteceu por volta do meio dia. O motorista disse aos bombeiros que ao fazer uma curva, sentiu perder o controle do caminhão. Ele tentou frear e acabou tombando.

“Devido ao tombamento, estava havendo vazamento de óleo diesel do próprio tanque do veículo. O vazamento era oriundo da tampa, conseguimos fazer a vedação. Utilizamos serragem para a absorção do combustível, que é escorregadio, e para que a via continuasse segura”, explica o tenente dos bombeiros Mário Tócio.

O motorista teve apenas escoriações no braço e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).