Corpo de mulher é encontrado às margens do Rio Paraná

O corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Paraná, em Presidente Epitácio, na tarde deste sábado (26). De acordo com a Polícia Civil, a vítima pode ser uma moradora de Presidente Prudente que está desaparecida desde o dia 23 de dezembro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h40, uma pessoa que estava em uma moto aquática viu o corpo na água, às margens do rio, próximo à Ponte Hélio Serejo, que faz a ligação do Estado de São Paulo com o Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a corporação, o corpo encontrado está em estado avançado de decomposição.

Até o momento, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte suspeita.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).