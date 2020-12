Desgovernado, carro invade pasto e atinge animal

Por volta de 21hHoras deste domingo, foi registrado um acidente na Rua dos Mangueirais, entre o final da Rua Polônia no jardim das Palmeiras IV e a Rua Terenas no Jardim Campo Belo I.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, um veiculo Corsa placas de Dracena, dirigido por um senhor de 61 anos que fazia o sentido Jardim das Palmeiras IV à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros pela Rua dos Mangueirais, perdeu o controle de direção, subiu a guia, derrubou uma cerca de arame e atingiu uma Bezerra que estava em um pasto junto com outros animais.

A versão do próprio motorista que não se feriu, é de que o volante do carro teria travado e ele nada pode fazer. Ele não apresentava sinais de embriagues e estava bastante nervoso. Os demais animais que estavam no pasto foram colocados em outro local em segurança.

A Polícia Militar e Polícia Técnica estiveram no local para registro do Boletim de Ocorrências e através de laudo será apontada a real causa do acidente.