LUCÉLIA: Posse dos vereadores, prefeita e vice-prefeito será fechada, com transmissão ao vivo

Diferente dos anos anteriores, a solenidade de posse dos novos vereadores, prefeita e vice-prefeito de Lucélia, realizada pela Câmara Municipal, em 1º de janeiro, terá público restrito em razão das medidas de distanciamento social. A solenidade terá início às 10h, no plenário da Câmara, e poderá ser acompanhada ao vivo, em vídeo, no site oficial da Câmara Municipal e em seu canal no Youtube, bem como pela Alta Paulista FM (Antena 1).

Participarão da solenidade somente aqueles que serão empossados, funcionários do legislativo que trabalharão na sessão e familiares dos empossados, em número limitado. A cerimônia de posse será presidia pelo vereador mais votado, Fagner Vinicius Bussi da Silva (PTB).

As decisões sobre as características da solenidade – em razão da pandemia da Covid-19 e as medidas de distanciamento social – foram tomadas, em definitivo, após o anúncio do governo estadual, acerca do Plano SP, que colocou todo Estado em restrição máxima, na fase vermelha, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, o que atinge a data da posse.

Diante do atual cenário, a decisão do Poder Legislativo de Lucélia, pela posse sem público, segue as determinações das autoridades.

Eleição da nova mesa diretora

Depois da posse os vereadores irão eleger, por votação, a nova mesa diretora da Câmara Municipal para ao biênio 2021/2022. O processo de eleição será presidido pelo vereador Fagner Vinicius Bussi da Silva.

Transmissão de cargo

Após a posse da prefeita Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa (PV) e do vice-prefeito Marcos Lima (PV), os mesmos se dirigirão ao Paço Municipal para a transmissão de cargo.

Vereadores eleitos para a 17º Legislatura (2021/2024)

Alessandra Rocha Nonato (152 Votos – PL)

Altair Lopes Maciel (138 Votos – PV)

André José da Silva – Baracka (223 Votos – PSDB)

Antonio Carlos Rios (258 Votos – PSD)

Aparecido Pereira da Silva – Padeirinho (362 Votos – PTB)

Cristiano Aparecido Marques (283 Votos – PP)

Fagner Vinicius Bussi da Silva (476 Votos – PTB)

Márcio José da Silva Porto – Marcinho (319 Votos – PSDB)

Mariana Marques Valentim (205 Votos – PP)

Maurilei Gonçalves de Farias (215 Votos – PP)

William Viana da Silva (231 Votos – PSD)