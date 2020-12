MARIÁPOLIS: Ponte de concreto da fortuna foi entregue aos usuários pela prefeitura

O sonho de décadas dos usuários e sitiantes do bairro Fortuna foi realizado pela atual gestão do prefeito Val Dantas, com a execução da ponte de concreto que foi liberada há alguns dias para passagem de veículos.

Trata-se da quarta ponte de concreto, das sete que estão sendo executadas no município. O recurso foi liberado pelo Governo Federal – da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o município. O montante é R$ 2.550.586,38 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos).

A importante obra foi executada na estrada MRP – 020 – Ribeirão da Fortuna e recebe o nome do pioneiro do bairro Victorio Fernando de Santi. Além dos familiares, o prefeito Val Dantas, a vice-prefeita Herminia, a vereadora Cidinha, a engenheira Ingrid Romanini e o secretário de Obras Antonio Carlos estiveram no local.

É importante ressaltar que a obra das setes pontes, além de ter um valor elevado em relação a outros convênios já conquistados pela prefeitura, sem dúvidas é o maior investimento da história na zona rural, na qual beneficia os produtores, pecuaristas, transporte escolar e demais usuários.

A empresa responsável pela execução é a Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda que continua no município executando as demais pontes.