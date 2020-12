Motorista com sinais de embriaguez envolvido em acidente com morte de motociclista é preso

Leandro Rosendo, de 18 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Regional, mas morreu no dia seguinte. A namorada dele, de 17 anos, que estava na garupa, foi internada na Santa Casa. O estado de saúde não foi mais informado.

Segundo a polícia, o inquérito instaurado para investigar as circunstâncias do acidente apurou que o veículo passou pelo sinal vermelho do semáforo da Avenida Rui Barbosa, em alta velocidade, atingindo o motociclista.

Segundo o delegado Marcel Ito Okuma, essa situação caracteriza o fato de que o motorista assumiu o risco de matar. Por isso, a Justiça decretou sua prisão preventiva por homicídio com dolo eventual.

Em entrevista coletiva, o delegado informou que o laudo que comprovaria a suposta embriaguez do motorista ainda está pendente de finalização, mas o policial explica que a suspeita ficou em segundo plano diante das provas de alta velocidade e de avanço do sinal vermelho.

Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele chegou a receber voz de prisão e aceitou colher sangue para análise. Ele prestou depoimento e foi liberado.