Mulher e filho que morreram após caminhonete bater em árvore são velados

De acordo com um comunicado divulgado pela família, Maila Murad Balduíno e Francisco são velados no Jardim das Primaveras, em Olímpia. O sepultamento está previsto para 13h no cemitério da cidade. O marido César Balduíno é velado em Rondonópolis (MT).

A criança Francisco, Maila e César ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Outras duas crianças, de 1 e 3 anos, estavam conscientes, foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a placa do veículo é de Guarantã do Norte, em Mato Grosso. A corporação ainda não sabe o que pode ter causado o acidente.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Olímpia divulgou uma nota de pesar e comunicou que Maila é filha do vereador e ex-secretário municipal de Turismo, Selim Jamil Murad, da dermatologista Solange Murad, e neta de Benito Benatti.

Já a Prefeitura de Rondonópolis, cidade onde César trabalhava, decretou luto oficial de três dias.