OSVALDO CRUZ: Prefeitura entrega reforma do Centro Cultural

Com investimento de R$ 200 mil a Prefeitura de Osvaldo Cruz e o Governo do Estado entregaram nesta segunda-feira, 28, as melhorias no Centro Cultural “Professora Doutora Maria Conceição de Arruda Villaça”. O clima de consternação tomou conta dos presentes, principalmente pelas homenagens ao ex-Secretário de Cultura, Esportes e Turismo da cidade, Odair Cavalcante, falecido neste mês por complicações da Covid-19.

Familiares do ex-Secretário participaram do evento, que teve ainda presenças do Prefeito Edmar Mazucato (PSDB), do Vice-Prefeito, Adilson Ballardini (PSDB), do Vereador Luis Ricardo Spada Bonfim (PSDB) (Bitinha), além da imprensa e servidores municipais.

“Lembramos a digura do secretário Odair, um amigo de mais de 40 anos”, disse o Prefeito Edmar Mazucato ao fazer referência também ao empenho do Deputado Estadual, Reinaldo Alguz (PV) para a liberação de recursos de R$ 200 mil a fim da realização da obra.

A presidente do Fundo Social de Osvaldo Cruz, Eliana Mazucato, lembrou que foram feitas reformas principalmente no auditório com melhorias no piso, no palco, nos camarins, cortinas, cobertura, sistema elétrico e acomodações. “Antes já tínhamos melhorado as acomodações do Projeto Guri, cujas aulas também acontecem no Centro Cultural”, lembrou Eliana.