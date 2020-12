FLÓRIDA: Concurso “Somos Todos Natal” para vitrines e casas é sucesso

Com o propósito de viver o clima de Natal, em todos os seus segmentos, a Prefeitura de Flórida Paulista através do Fundo Social em parceria com a Associação Comercial e Industrial organizou o Concurso Somos Todos Natal para duas categorias, sendo de vitrines em lojas comerciais e casas/residências.

A votação consistiu em curtir a foto na página do Facebook da “Prefeitura de Flórida Paulista” do comércio ou residência decorada para o Natal, onde a pessoa deixou o seu like na foto que achava a melhor.

Na categoria comércio/lojas o resultado foi o seguinte:

1º lugar: Magazine Hollywood – 320 curtidas

2º lugar: Bazar Cruzeiro – 284 curtidas

3º lugar: Loja Audácia – 171 curtidas

4º lugar: Supermercados Ikeda – 168 curtidas

5º lugar: Micalç Calçados – 146 curtidas

Na categoria casa/residência o resultado foi o seguinte:

1º lugar: Marcelo e Fernanda Lensi – 232 curtidas

2º lugar: Nair Mendes Minga – 160 curtidas

3º lugar: Laís Maiara – 129 curtidas

4º lugar: Maria Elisa Magalhães – 125 curtidas

5º lugar: Sônia de Fátima Ribeiro – 75 curtidas

Foram premiados as cinco fotos com mais likes, em cada categoria escolhida pela população floridense. A premiação foi definida e entregue no dia 23 de dezembro, finalizando assim a promoção que foi realizada pelo segundo ano, sendo considerada mais uma vez um sucesso.

Quando falamos de um tempo a qual devemos ter mais Luz, Solidariedade, mais Amor, e não pensamos apenas em ter, é preciso tornar-se a SER. Ser pessoas do bem que, se preocupa com o próximo e se preocupa em se tornar Luz para nossos semelhantes.

Parabéns aos moradores floridenses que através de uma decoração natalina, deixaram sua residência com Espirito Natalino, com certeza a chegada do Menino Jesus iluminou o coração dos seus familiares”, destacaram o Fundo Social e a Associação Comercial, agradecendo a todos os participantes.

CONFIRA AS FOTOS DOS PREMIADOS