MARIÁPOLIS: Posse do prefeito, vice e vereadores não será aberta ao público

Diferente dos anos anteriores, a solenidade de posse dos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Mariápolis, realizada pela Câmara Municipal, em 1º de janeiro, terá público restrito em razão das medidas de distanciamento social. A mesma decisão tem sido seguida por outras cidades da região, como Adamantina e Lucélia, que também terão cerimônias restritas.

A solenidade começa a receber o público às 9h, no Centro Comunitário, e de acordo com o artigo 4º do Regimento Interno da Câmara, terá início às 10h, com a participação somente daqueles que serão empossados, funcionários do legislativo que trabalharão na sessão e familiares dos empossados, em número limitado. A cerimônia de posse será presidia pelo vereador mais votado, Carlos Amorim (PL).

As decisões sobre as características da solenidade – em razão da pandemia da Covid-19 e as medidas de distanciamento social – foram tomadas, em definitivo, após o anúncio do governo estadual, acerca do Plano SP, que colocou todo Estado em restrição máxima, na fase vermelha, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, o que atinge a data da posse.

Diante do atual cenário, a decisão do Poder Legislativo de Mariápolis, pela posse sem público, segue as determinações das autoridades. Além da limitação do público, será obrigatório o uso de máscaras. Uma equipe de saúde estará dando apoio e orientações no evento.

A decisão por realizar a solenidade de posse no Centro Comunitário também considerou a necessidade de um espaço mais amplo, em que pudessem ser observadas as recomendações pelo distanciamento social.

Eleição da nova mesa diretora

Depois da posse os vereadores irão eleger, por votação, a nova mesa diretora da Câmara Municipal para ao biênio 2021/2022. O processo de eleição será presidido pelo vereador Carlos Amorim.

Transmissão de cargo

Após a posse do prefeito Ricardo Watanabe (PV) e do vice-prefeito Gilson Paulo Ferreira (PL), os mesmos se dirigirão ao Paço Municipal para a transmissão de cargo.

Vereadores eleitos a legislatura 2021/2024

Aparecida Ribeiro Sensiarelle (Cida Sensiarelle) – PV

Carlos Pereira Amorim – PL

Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) – PSDB

João Luiz Aparecido Belloni – PV

José Airton Ferreira (Airton Ferreira Repolho) – PV

Juliana Lourenço – PSDB

Pedro Firmino Filho (Pedrinho) – Republicanos

Professor Fernando Rombaldi Beserra – PSB

Sigmar Dantas Pereira (Sigmar Escrivão) – PL