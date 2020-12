OSVALDO CRUZ: Professores da rede municipal cobram prefeito por pagamento do bônus do Ideb

Um grupo de 11 professores foi até a Prefeitura de Osvaldo Cruz hoje (29) cobrar do Prefeito Edmar Mazucato o pagamento da Bonificação por Resultados. O bônus é pago anualmente aos profissionais da escolas públicas que avançam no Ideb (Índice da Educação Básica) entre um ano e outro.

Os professores querem saber porque os colegas do Estado receberam o bônus e os profissionais da rede municipal, não. A justificativa, segundo fontes entre os professores, alegada pela Prefeitura é que o bônus teria sido suspenso por causa da pandemia.

“Como professores dos municípios a lei complementar 173 para nós é bem clara que nossa situação não condiz com o que fala a lei. Uma nota técnica emitida pelo Governo Federal é clara que os valores devidos são referentes ao desempenho do Ideb de 2019, não tem nada a ver com a pandemia de 2020”, disse a professora Andreia Ferreira, uma das líderes do movimento.

O prefeito Edmar Mazucato recebeu o grupo e explicou que aguarda um parecer do Jurídico do município para se manifestar.

O Estado pagou o bônus aos professores da rede estadual para a escola que alcançou a meta determinada pelo governo, além da frequência do próprio servidor.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, os 166 mil funcionários públicos beneficiados atuam em 4.166 escolas que cumpriram alguma parte da meta no ano de 2019. O valor médio a ser pago está acima de R$ 2.000, diz a pasta, sem detalhar exatamente a quantia.