Polícia Militar prende mulher que levou R$ 1 mil de idoso

Uma mulher furtou R$ 1 mil que seriam destinados ao tratamento do câncer da vítima, mas acabou presa pela Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na Rua Armando Salles, nesta terça-feira, 29, por volta das 22 horas.

A Polícia foi até o local onde foi informada sobre um furto de R$ 1 mil. O homem afirmou que o dinheiro que seria utilizado para o tratamento de câncer estava guardado no bolso de uma calça no banheiro da residência.

Durante uma conversa, a mulher apontada como autora do crime teria pedido para usar o banheiro da casa. Em seguida a ladra saiu e foi embora, alegando que precisava urgente ir até sua casa com o filho de 7 anos. Na sequência a vítima deu falta do dinheiro e acionou a PM.





Em diligências a Polícia fez contato com uma testemunha. Esta informou que a criança de 7 anos, filho da autora, teria dito que sua mãe teria furtado o dinheiro.

A testemunha localizou o dinheiro ( R$ 1 mil). Parte do dinheiro estava no quarto da residência da autora (atrás de um urso de pelúcia) e outra no bolso da criança.

O menino afirmou à testemunha que o dinheiro lhe foi dado pela mãe. A autora do furto tem 22 anos.

A autora chegou à residência e foi presa em flagrante. Depois foi transferida até a Cadeia Pública de Dracena, onde aguardaria audiência de custódia.