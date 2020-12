SALMOURÃO: Justiça Eleitoral suspende posse de Zé Luis e Edis Gabau

A Justiça Eleitoral acaba de suspender a posse do prefeito eleito de Salmourão, José Luis Rocha Peres (PP) e seu vice, Edis Gabau (PSDB), que estava prevista para a sexta-feira,dia 1°. A motivação é o imbróglio juridico envolvendo a validade ou não dos votos recebidos por Zé Luis no último dia 15 de Novembro.

O ofício foi enviado pela Justiça Eleitoral à Câmara Municipal de Salmourão, que confirmou a suspensão dos efeitos da diplomação da dupla até que o caso seja decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Com isso, o presidente da Câmara, a ser eleito no dia 1° deverá assumir a Prefeitura até o desenrolar do caso, que pode ser pela posse da dupla ou a designação de nova eleição a ser marcada eventualmente.