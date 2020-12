Palmeiras vence o América em Minas e é finalista da Copa do Brasil

América Mineiro e Palmeiras fizeram o jogo de volta da semifinal da Copa da Brasil na noite desta quarta-feira (30) no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Ao entrarem em campo, as duas equipes não tinham nenhuma vantagem na busca pela vaga na final. O jogo de ida em São Paulo acabou em 1 a 1. Qualquer novo empate levaria o confronto aos pênaltis.

A etapa inicial foi de muita marcação, passes errados e poucas chances. Praticamente o único chute a gol foi aos 46 minutos. Willian aproveitou a falha da zaga mineira, mas finalizou muito fraco. Resumindo: foi um primeiro tempo bastante fraco e sem gols. Até aquele momento, a decisão estava indo para as penalidades. Na volta, mesmo sem criatividade, o América tentava acelerar o ritmo do jogo. E, aos 10, criou a primeira chance. Felipe Augusto, de fora da área, fez Weverton, goleiro do Palmeiras, trabalhar. Um minuto depois, Ademir pega a bola pela direita. Avança, puxa para o meio e tenta finalizar colocado. A bola passa perto. No minuto seguinte, outra chegada do Coelho. Juninho, sozinho na marca do pênalti, chuta de primeira, mas pega mal e manda longe.

Quando o América era melhor no jogo, o Palmeiras fez o gol. Aos 23, o centroavante Luiz Adriano, que já havia marcado no jogo de ida, recebeu de Rony e bateu colocado de fora da área para balançar a rede. Sem muita força, a bola passou entre as pernas do zagueiro Messias e por baixo das mãos do goleiro Matheus Cavichioli. Aos 39 minutos, o Verdão definiu o confronto. Lucas Lima cobrou falta na área, Mayke finalizou, Matheus salvou e Rony cabeceou e fechou o placar.