LUCÉLIA: Em sessão solene, prefeita, vice-prefeito e vereadores são empossados

O vereador mais votado nas eleições de 2020, Fagner Vinicius Bussi da Silva, presidiu a sessão solene de posse da prefeita, vice-prefeito e vereadores, em Lucélia. A sessão ocorreu no plenário da Câmara Municipal, iniciada às 10h, tendo como cerimonialista convidado o radialista Maurilei Aparecido Pinto.



Em razão da pandemia da Covid-19 e pela decisão do Governo de SP que colocou o estado na fase vermelha do Plano SP nesta sexta-feira, sábado (2) e domingo (3), de restrição máxima, a solenidade foi restrita aos eleitos, funcionários da Câmara e imprensa. O público pôde acompanhar a partir das transmissões em vídeo pela Câmara Municipal e emissoras de rádio.

Após a composição da mesa diretora e constatação do quórum, foi executado o hino nacional brasileiro e o hino de Lucélia. Em seguida, foi iniciado o rito formal de posse da 17ª Legislatura. Foram empossados, inicialmente, os novos vereadores. Em seguida foi conduzida a posse da nova prefeita Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa (PV) e do vice-prefeito Marcos Lima (PV).

Os novos empossados declararam da própria voz o compromisso público, e em seguida assinaram o termo de posse.



Uso da palavra

Em uma etapa seguinte o protocolo possibilitou o uso da palavra pelas bancadas, feita por um representante dos partidos políticos que agora integram a nova legislatura. Depois, fizeram uso da palavra representantes de instituições religiosas inscritos. O primeiro a falar foi pastor Dirceu Miranda, que já foi vereador na cidade.

Em seguida, foi concedida a palavra ao padre Adriano dos Santos Andrade, pároco da Igreja Matriz da Sagrada Família de Lucélia.

Depois, falaram o vice-prefeito empossado, Marcos Lima, a prefeita empossada, Tatiana Guilhermino, e o vereador que presidiu a sessão solene de posse, Vinicius Bussi, que declarou encerrada essa fase, sendo reaberta cerca de 30 minutos depois.

Prefeita faz transmissão do cargo no Paço Municipal

Após a posse, na Câmara, a nova prefeita Tatiana Guilhermino e o vice Marcos Lima se dirigiram ao Paço Municipal, para a transmissão do cargo, quando foram assinados os livros oficiais, recebidas as informações bancárias, contábeis, financeiras, senhas, e as chaves das repartições públicas municipais.

Em seguida, a nova prefeita se dirigiu ao seu gabinete, acompanhada do vice-prefeito.

Eleição da Mesa Diretora

Depois de concluída a transmissão do cargo, no Paço Municipal, foi reaberta a sessão solene, na Câmara Municipal, e iniciado o processo de votação para eleição da sua mesa diretora para o biênio 2021/2022.

Após a votação, o vereador Vinicius Bussi foi eleito presidente da Câmara.

A nova mesa diretora ficou com a seguinte composição:

Presidente: Fagner Vinicius Bussi da Silva

1º Vice-presidente: Maurilei Gonçalves de Farias “Galo”

2º Vice-presidente: William Viana da Silva

1º secretário: André José da Silva “Baraka”

2º secretário: Cristiano Aparecido Marques

Nova formação da Câmara

Alessandra Rocha Nonato – PL (1,66%): 152 votos (eleito)

Altair Lopes Maciel – PV (1,51%): 138 votos (eleito)

André José da Silva “Baraka” – PSDB (2,44%): 223 votos (eleito)

Antônio Carlos Rios – PSD (2,83%): 258 votos (reeleito)

Aparecido Pereira da Silva “Padeirinho” – PTB (3,96%): 362 votos (reeleito)

Cristiano Aparecido Marques – PP (3,09%): 283 votos (reeleito)

Fagner Vinicius Bussi da Silva – PTB (5,21%): 476 votos (reeleito)

Márcio José da Silva Porto – PSDB (3,49%): 319 votos (eleito)

Mariana Marques Valentim – PP (2,24%): 205 votos (eleito)

Maurilei Gonçalves de Farias “Galo” – PP (2,35%): 215 votos (eleito)

William Viana da Silva – PSD (2,53%): 231 votos (eleito)

Segundo o presidente Vinícius Bussi, a primeira sessão ordinária da nova legislatura está prevista para ocorrer dia 18 de fevereiro. Atualmente, o Poder Legislativo está em recesso, e poderá, eventualmente, ser convocado para realização de sessão extraordinária.