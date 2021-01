MARIÁPOLIS: Prefeito Ricardo Watanabe e vice Gilson Paulo são empossados

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º, a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para o mandato 2021/2024 em Mariápolis.

Diferente dos anos anteriores, a solenidade de posse dos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Mariápolis, teve público restrito em razão das medidas de distanciamento social. A solenidade aconteceu no Centro Comunitário, com a participação somente dos empossados, funcionários do legislativo e familiares dos empossados, em número limitado.

A cerimônia de posse foi presidia pelo vereador mais votado, Carlos Amorim (PL).

Na solenidade o prefeito Ricardo Watanabe e Gilson Paulo Ferreira foram empossados oficialmente nos respectivos cargos.

Após se dirigiram ao Paço Municipal onde foi feita a cerimônia de transmissão do cargo, onde o prefeito Ricardo Watanabe e o vice Gilson Paulo juntamente com seus familiares puderam assumir o poder executivo de Mariápolis para o mandato 2021/2024.

Nas redes sociais, o novo vice-prefeito Gilson Paulo postou o seguinte: “Venho novamente agradecer à toda população que confiaram em nós, para que hoje possamos dar início no trabalho em nossa querida cidade! Hoje fomos empossados como prefeito e vice. Em uma cerimônia tranquila, que mesmo um pouco restrita devido à covid-19, muitos estiveram presentes de coração. Estaremos a partir de hoje, abertos para recebê-los e principalmente para trabalhar por cada cidadão mariapolense!”

VEREADORES

Além do prefeito e vice-prefeito, foram empossados os vereadores eleitos para o mandato 2021/2024, sendo eles: Aparecida Ribeiro Sensiarelle (Cida Sensiarelle) – PV; Carlos Pereira Amorim – PL; Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) – PSDB; João Luiz Aparecido Belloni – PV; José Airton Ferreira (Airton Ferreira Repolho) – PV; Juliana Lourenço – PSDB; Pedro Firmino Filho (Pedrinho) – Republicanos; Professor Fernando Rombaldi Beserra – PSB; e,

Sigmar Dantas Pereira (Sigmar Escrivão) – PL.

Após a posse oficial dos vereadores foi realizada a votação para a eleição da nova mesa da Câmara Municipal de Mariápolis para o biênio 2021/2022. O processo de eleição foi presidido pelo vereador Carlos Amorim.

Foi eleito como novo presidente da Câmara Municipal de Mariápolis o vereador João Belloni; vice-presidente José Airton Ferreira; 1º secretário Sigmar Escrivão; e, 2º secretário Carlos Amorim.