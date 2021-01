Vera Morena toma posse como a primeira prefeita de Osvaldo Cruz

A Prefeita Vera Lúcia Alves (PP), a Vera Morena, tomou posse juntamente com o Vice-Prefeito, Amilton Albertinazzi (DEM) em sessão solene na Câmara Municipal de Osvaldo Cruz. É a primeira vez que uma mulher assume o cargo na história de Osvaldo Cruz.

A sessão foi presidida pelo vereador mais votado nas eleições de 2020, Álvaro Bellini (MDB), o Álvaro Cabeleireiro.

Em seu discurso, Vera destacou a união de todos para o enfrentamento à Covid-19 e seus desafios não apenas na área da saúde, mas também no aspecto social e econômico. “Escolhi ser política porque Deus me encaminhou uma missão profissional, que depois se tornou um sentido de vida que é cuidar, que é resolver a dor das pessoas”, disse Vera.

” Nosso governo será participativo, amplo e capaz de ouvir a todos, e com vocação para reconhecer o valor de todas as pessoas.  O ano de 2021, que começa hoje, será decisivo para a realização do nosso plano de governo, mas acima de tudo para a nossa cidade. A Covid-19 não acabou! Até a chegada de uma vacinação da maioria dos moradores ainda assusta pela gravidade e por isso vamos ter que ter paciência ainda por algum tempo. Muitos de nossos projetos poderão ser comprometidos até que o contexto do mundo volte ao normal. E ainda assim, qual será o NOVO NORMAL? Para isso precisaremos contar com o comprometimento de todos!”, disse a Prefeita.

Durante seu pronunciamento a prefeita anunciou ainda seus secretários. A posse dos secretários está marcada para a próxima segunda-feira (4) em evento rápido às 9 horas defronte ao paço municipal.