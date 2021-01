Após manifestação de Bragato secretário estadual de Saúde autoriza retorno da estrutura hospitalar de Prudente

Desde a reclassificação da região da DRS de Prudente para a fase vermelha do Plano São Paulo, o deputado Mauro Bragato, declarou publicamente sua insatisfação com a medida, julgando injusto o rebaixamento de fase.

Diante da realidade Bragato envio ofício ao governador João Doria e ao secretário de saúde do Estado, Jean Gorenstein, solicitando o retorno da estrutura montada nos hospitais de Presidente Prudente.

Na semana passada Bragato já havia anunciado o retorno de 10 leitos de UTI para o Hospital Regional e na tarde desta segunda-feira, 04/01, o secretário estadual comunicou ao deputado Bragato que seu pedido foi autorizado pelo governador João Doria para o retorno do convênio com a Santa Casa de Prudente no valor mensal de R$ 480 mil (SES-EXP-2020/62697), para custeio dos 10 leitos de UTI por três meses, prorrogáveis por mais três.

Além disso, Bragato solicitou a renovação do convênio com o Hospital do Câncer que custeava 80 leitos clínicos e 10 leitos de UTI para receber pacientes advindos do HR e também foi atendido pelo governador.

O convênio com o HRCPP também foi liberado nesta segunda-feira no valor de R$ 1,8 milhões mensais (SES-EXP-2020/60266), também por três meses e prorrogáveis.

Dessa forma a estrutura conquistada pela região volta ao sua máxima capacidade o que deve fazer com que a região avance de fase no Plano São e acompanhe o restante do Estado nas classificações.

Bragato ressaltou que o que precisa ser feito no momento até termos uma vacina segura é trabalhar sem parar para mantermos nossa estrutura completa e se possível aumenta-la, declarou o parlamentar.