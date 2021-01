CORONAVÍRUS: novo prefeito anuncia estudos para avaliar distribuição de ivermectina para moradores

Novo prefeito de Nova Odessa (SP), o médico veterinário Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou como primeira medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19 estudos e eventual distribuição gratuita, a moradores com 50 anos ou mais, do medicamento ivermectina que, segundo a nova gestão, “já é distribuído em outras cidades brasileiras e que alguns médicos também apontam ter efeito positivo sobre a imunidade das pessoas”.

Os estudos também vão avaliar a distribuição de suplementos de zinco e vitamina D.

A eficácia da ivermectina contra a Covid-19 ainda não é comprovada cientificamente, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Sociedade Brasileira de Infectologia

Segundo a nova administração novaodessense, a distribuição destes itens visa “reduzir os riscos representados por uma possível contaminação pela Covid-19 na faixa etária mais sujeita a formas graves da doença, e deverá, segundo a determinação do prefeito, ‘levar sempre em consideração a necessidade e o estado clínico do paciente'”.

“São duas vitaminas e um medicamento que, acreditamos, podem ajudar a população a enfrentar o coronavírus enquanto não recebemos as vacinas dos Governos Federal e Estadual para aplicar nas pessoas conforme os grupos prioritários – inclusive no momento em que a pessoa receber a vacina, para que ela não esteja com a imunidade comprometida. Outras cidades tiveram bons resultados com esta medida. Quando a pessoa está com boa imunidade, dificilmente tem um caso grave da doença. São medidas que podem salvar vidas, e é isso que queremos: preservar a vida da população de Nova Odessa”, afirmou Leitinho.