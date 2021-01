Detran-SP libera licenciamento antecipado de 2021 pela internet

Os motoristas já podem realizar o licenciamento antecipado de 2021, segundo o Detran-SP. A medida vale para todos os veículos, independentemente do final da placa, e ficará disponível até o dia 31 de março.

Segundo o Detran-SP, o serviço deve facilitar o pagamento do licenciamento junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), que poderá ser quitado integralmente, com desconto ou parcelado.

Para licenciar o veículo, o proprietário deve informar o número do Renavam e fazer o pagamento pela internet, aplicativo ou caixa eletrônico. Não há necessidade de comparecer em uma unidade do Detran ou Poupatempo para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

DPVAT NÃO SERÁ COBRADO

Donos de veículos não terão que pagar o seguro DPVAT, obrigatório para danos pessoais, em 2021. A decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) foi publicada no Diário Oficial da União.

O Susep (Superintendência de Seguros Privados) alega que há excedentes de recursos cobrados em anos anteriores, que são suficientes para pagar indenizações em 2021. O CNSP aprovou, em reunião extraordinária, prêmio zero para o seguro DPVAT do próximo ano.