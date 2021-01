Floridense Rita Bovi renova contrato com a equipe feminina do Santos

A equipe feminina do Santos Futebol Clube, que tem o apelido de “Sereias da Vila” anunciou que renovou o contrato de Cristiane e mais oito jogadoras por mais um ano: Brena, Fê Palermo, Michelle, Bia Menezes, Camila Gomes, Rita Bove, Day Silva e Erikinha.

A maioria do elenco feminino do Santos tinha vínculo até o fim do ano passado. O Peixe desta forma correu para manter as principais atletas para a temporada 2021.

Desta forma a atleta Floridense Rita Bovi continua na equipe da “Sereias da Vila” por mais um ano.

Rita Bovi na última temporada, participou de 25 jogos e foi campeã da Copa Paulista com a equipe santista. Ela atua de meia e tem se destacado no futebol feminino nos últimos anos.