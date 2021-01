Ocupação de leitos para Covid-19 segue crítica em Marília

Marília está muito próxima do colapso na estrutura de saúde reservada para pacientes com suspeita ou confirmação para Covid-19, com a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) beirando a totalidade.

Dos 56 leitos de UTI reservados no Sistema Único de Saúde (SUS) local, chegaram a ser ocupados 55 nos últimos dois dias.

A situação levou a gestão municipal a deixar de sobreaviso a empresa responsável pelo transporte de pacientes para outros municípios.

“Ainda corremos o risco de ocupação total nos próximos dias, caso a população não adote as medidas de prevenção”, consta em nota emitida pela administração municipal.

“Parece ser redundante, mas é extremamente necessária a continuidade do uso de máscaras, higienização das mãos e, especialmente, evitar as aglomerações para não propagar o vírus e a doença”, segue o texto oficial.

Ocupação

No sábado (2) a ocupação das UTIs exclusivas para Covid-19 chegou a 96,43% com todos os 20 leitos públicos do Hospital Beneficente Unimar (HBU) e os 10 da Santa Casa de Misericórdia de Marília preenchidos.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HC/Famema) possui 26 leitos de UTI reservados para pacientes da pandemia. Há dois dias, 24 deles estavam ocupados.

No domingo (3) a ocupação das UTIs caiu para 92,86%. No entanto, a situação dos leitos clínicos – de enfermagem – reservados para pacientes com Covid-19 piorou. Neste caso, a ocupação foi de 70,31% para 73,44%.

Recentemente a administração municipal deixou de divulgar os dados sobre os leitos particulares com alegação de falta de agilidade da rede privada na disponibilização das informações.

A medida, no entanto, deve ser revogada em breve, e os dados completos voltarão a ser anunciados, segundo o secretário da Saúde de Marília, Cássio Luiz Pinto.