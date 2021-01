OSVALDO CRUZ: Conheça o secretariado da Prefeita Vera Morena

A Prefeita Vera Lúcia Alves, a Vera Morena (PP) e o Vice-Prefeito, Amilton Albertinazzi (DEM) informaram durante a posse dos eleitos nesta sexta-feira, 1, os nomes dos secretários de governo.

Serão, ao todo, nove titulares entre as 10 pastas existentes. A Secretaria de Administração e Finaças, que tem o cargo vago, permanecerá assim, Uma lei federal editada pelo Presidente Jair Bolsonaro proíbe aumento de gastos com funcionalismo em 2021 e os cargos vagos permanecerão como estão.

Conheça o secretariado da Prefeita Vera:

Agricultura e Meio Ambiente: Edmilson Cândido de Oliveira, engenheiro ambiental com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Integrada de Sistemas. Bacharel em Educação Física e Técnico em Segurança do Trabalho;

Assuntos Jurídicos: Rodrigo Paulo Albino, advogado há 19 anos na Comarca de Osvaldo Cruz e ex-assessor jurídico municipal por oito anos, professor de Direito na UNIFAI entre os anos de 2013 a 2016;

Assistência Social: Cynthia Regina Sekine, Assistente Social de carreira da Prefeitura Entre 2014 e 2020 assumiu a Gestão da Política de Assistência Social do Município;

Cultura, Esportes e Turismo: Diego Ricardo Alves, graduado em Educação Física e Pedagogia, com esperiência como empresário nas áreas de academia e supermercado;

Educação: Inês Aparecida Pieretti*, graduação em Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia pelas Faculdades Reges de Osvaldo Cruz. É atualmente professora de carreira da Prefeitura de Osvaldo Cruz. (*responderá interinamente pela pasta).

Indústria e Comércio, Desenvolvimento e Emprego: Miguel da Cunha Neto, cursou de Ciências Contábeis e Arquitetura. É empresário há mais de 42 anos em Osvaldo Cruz e já foi Secretário da Indústria e Comércio de 2005/2008 (gestão do ex-Prefeito Wilson Pigozzi).

Serviços e Operações Urbanas: Marcelo Bianchi Fortunato, formado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas, Administrativas e Contábeis de Presidente Prudente. Foi Delegado de Polícia e é Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade de Santos, especialista em Direito Constitucional e Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes.

Saúde: Renata Luciana Coneglian Facco, enfermeira pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2000) com especialização em Saúde Pública pela Universidade de Ribeirão Preto (2003) e mestre (2019) pela Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA. Atuou por três anos como enfermeira RT no Ambulatório Amaral Carvalho e 13 anos como enfermeira RT na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Osvaldo Cruz.

Obras: Rogério Pigossi Antunes, engenheiro civil de carreira na Prefeitura de Osvaldo Cruz.