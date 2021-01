Polícia Ambiental autua três homens em R$ 3,1 mil e apreende quase 20 kg de peixes

Ontem (03), durante Operação Piracema, uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizava fiscalização no município de Dracena, quando abordou um veículo com três ocupantes.

Foi encontrado no interior do porta-malas 13 peixes das espécies piapara e piauçu que estavam acondicionados em sacos plásticos, totalizando 18 kg.

Devido ao período ser de piracema e estar proibida a captura e transporte de espécies nativas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, os pescadores que assumiram a propriedade dos peixes (três homens de 28, 36 e 60 anos) foram autuados por transportar espécimes provenientes da pesca proibida com multa no valor de R$1.060,00 cada um, totalizando R$ 3.180,00.

O pescado foi apreendido e após laudo veterinário foi doado para o Asilo São Vicente de Paulo de Dracena.