Último sobrevivente de acidente com ônibus internado em UTI é transferido para enfermaria

O único passageiro ainda internado na UTI após o acidente em Taguaí (SP) foi transferido para o leito de enfermaria do Hospital das Clínicas de Botucatu. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (4) pela unidade de saúde administrada pela Unesp.

O paciente tem 26 anos de idade e o quatro de saúde é considerado estável. Ele foi resgatado do ônibus envolvido em uma batida com um caminhão no dia 25 de novembro. O acidente deixou 42 pessoas mortas.

No início de dezembro, outro passageiro do ônibus também havia deixado a UTI. Ele foi transferido para a enfermaria do Hospital das Clínicas de Botucatu.