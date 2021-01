CoronaVac: SP vai pedir aplicação emergencial à Anvisa na quinta-feira

O governo de São Paulo pedirá à Anvisa a aplicação emergencial da CoronaVac — vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotec — nesta quinta-feira (7). O anúncio deve ser feito durante a coletiva de imprensa em que a gestão anunciará a reclassificação das cidades no Plano São Paulo.

Assim que o pedido for entregue à Anvisa, a agência reguladora terá 10 dias para aprovar ou não a vacinação. Segundo o portal Uol, um integrante do centro de contingêcia da Covid-19 em São Paulo garantiu que não há razão para a não aprovação do imunizante, “nem por pressão política”.

Segundo já afirmou o infectologista e secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn , a idéia é solicitar à agência tanto o uso emergencial quanto o definitivo.

Desde o dia 7 de dezembro, o governador João Doria afirma que o início da aplicação da vacina ocorrerá no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.