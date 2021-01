Secretaria de Desenvolvimento Regional promove 1º Seminário Virtual de Gestão Pública

A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, promove nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro, o 1º Seminário Virtual de Gestão Pública.

O evento é destinado aos prefeitos e gestores do Estado de São Paulo, além de vereadores e secretários municipais, sendo que contará com a participação do governador João Dória e de secretários do governo paulista.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinho, afirmou que será uma oportunidade de Estado e Municípios, executivo e legislativo dialogando sobre o Plano Estadual de Imunização e a Administração Pública nos dias atuais.

Serão apresentados ainda aos gestores temas importantes, principalmente com relação a projetos desenvolvido pelo Governo do Estado e a disposição das administrações municipais.

Em conversa com site e jornal Folha Regional, o diretor do escritório da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Francisco Torturello (Xycão), ressaltou que estão convidados todos os gestores da 10ª Região administrativa de Presidente Prudente, com mais de 50 municípios.

O evento acontece a partir das 11 horas e segue até às 13 horas, sendo transmitido no youtube oficial da secretaria de Desenvolvimento Regional.