Após ‘não pagar droga’, homem é amarrado em árvore e espancado a golpes de madeira

Quando as militares chegaram ao local verificaram que se tratava de um terreno composto por duas construções. Em um dos portões que dá acesso à propriedade estava o adolescente. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. O rapaz negou que fosse morador no local.

Em seguida, no corredor, foi encontrado o rapaz de 19 anos, que também foi abordado e revistado. Com ele foi apreendida a quantia de R$ 409, cuja origem não soube precisar.

Durante as abordagens foi possível ouvir que alguém, do outro lado do muro, ou seja, dentro do terreno da casa vizinha, gemia e gritava por socorro. Um dos policiais foi verificar e encontrou caído, sangrando e com vários hematomas nas regiões do peito, rosto, cabeça, costas e antebraços, provocados por instrumento contundente, o homem de 25 anos. Ele reclamava que seus dois antebraços estavam provavelmente quebrados.

Na ocasião, a vítima disse ao militar que, “em razão do não pagamento de uma droga” que pegou com os dois abordados na manhã desta quarta-feira (6), foi amarrada em uma árvore nos fundos da casa onde mora a dupla, ali ao lado, e agredida violentamente. O homem disse que os autores eram os dois rapazes e um terceiro indivíduo, neto da proprietária da casa da frente. As agressões teriam provocando-lhe aquelas lesões visíveis.