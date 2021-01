FLÓRIDA: Mais três pessoas são confirmadas com Covid-19 e número de positivos chega aos 94

Deste total, 91 estão recuperados



Mais três pacientes testaram positivo para Covid-19, conforme balanço enviado à reportagem do jornal e site Folha Regional pela Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista nesta quinta-feira (7).

Com mais estes três pacientes confirmados com a doença, chega aos 94 o número de pessoas que contraíram o vírus e à 822 notificações com 702 diagnósticos negativos.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 91 pessoas estão recuperadas da doença, uma está em tratamento e outras duas infelizmente faleceram. Até a manhã desta quinta-feira (7), não haviam pacientes internados.





SUSPEITOS AGUARDANDO RESULTADOS

Também foi divulgado pela pasta, que 26 pessoas são suspeitas de estarem infectadas pelo vírus da Covid-19 e aguardam resultados, por isso, o número de casos positivos ainda pode aumentar.



CUIDADOS E RESTRIÇÕES

A Vigilância Epidemiológica ressalta a importância de manter os cuidados necessários para evitar o contágio.

Evitar aglomerações, festas e eventos, contato próximo, filas e ambientes fechados fazem parte da série de indicações feitas pela vigilância. É fundamental o uso de máscaras, álcool em gel e higienização correta para se evitar contrair a doença.