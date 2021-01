OSVALDO CRUZ: Agência do Bradesco está interditada por Covid-19

O Bradesco precisou interditar a agência de Osvaldo Cruz (Avenida Brasil) para higienização, para prevenir a contaminação do coronavírus.

Os clientes foram surpreendidos com um aviso colado na porta, e nem o autoatendimento eletrônico foi aberto. A agência deverá ser reaberta quando a situação estiver normalizada.

De acordo com Sindicato dos Bancários, desde o início da pandemia foi realizada negociação com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e criado um protocolo para o funcionamento dos bancos, já que o setor é considerado serviço essencial.

Um comunicado na porta, diz que a agência passará por higienização e que está cumprindo medidas de prevenção e combate ao coronavirus. “Essa medida foi tomada para preservar você e nossos colaboradores. Pedimos desculpas por eventuais transtornos”, diz o cartaz.

“O banco está cumprindo 100% com os protocolos negociados entre o movimento sindical e a Fenaban para preservar a saúde de trabalhadores e clientes. Mesmo testando todos os bancários e tendo certeza dos resultados, eles acabam tendo contatos com outros familiares e se contaminam”, diz Tânia Maria de Souza, dirigente sindical.

De acordo com o protocolo, os trabalhadores ficarão afastados por 14 dias, e as agências ficarão fechadas para higienização e sanitização, para então, reabrirem com segurança ao público.