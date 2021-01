SALMOURÃO: Prefeita busca recursos junto ao Deputado Mauro Bragato

A prefeita interina de Salmourão, Sonia Gabau, já iniciou seu trabalho na Prefeitura Municipal buscando recursos de fundamental importância para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas da comunidade.

Na última terça feira (5), a prefeita cumpriu agenda no gabinete do deputado Estadual Mauro Bragato, solicitando apoio para liberação de recursos junto ao governo do Estado de São Paulo, visando o atendimento da comunidade na área da Saúde, na aquisição de medicamentos e para investimentos em infraestrutura urbana, que corresponde o valor de R$ 800 mil.

“Trabalhando sempre com muita humildade e respeito em favor da população”, disse Sônia Gabau.