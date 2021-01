FLÓRIDA: Polícia Militar detém homem com droga, dinheiro e máquina de cartão de crédito

A Polícia Militar de Flórida Paulista deteve um indivíduo na manhã desta quinta-feira (7), após denúncias via Centro de Operações da Polícia Militar e segundo a equipe que atendeu a ocorrência, com ele foram apreendidas drogas, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito que segundo consta no registo policial, estaria sendo utilizada para receber transações referentes à venda de entorpecentes à usuários.

Ainda segundo informou a Polícia Militar, ao averiguar a denúncia feita ao COPOM, os militares se depararam com um veículo Saveiro cujo condutor ao perceber que seria abordado, dispensou um objeto pela janela.

“Na busca pessoal, nada foi localizado, porém, no interior do veículo, os policiais encontraram uma pedra de crack e ao verificar ao redor do carro, outras quatro porções do mesmo entorpecente que haviam sido dispensadas anteriormente”, descreveram os agentes no BO.



Também no interior do veículo, segundo a PM, foram apreendidos a máquina de cartão de crédito e comprovantes nos valores de R$ 10, 15, 30, 50 e 70 em nome de um indivíduo conhecido nos meios policiais como usuário de drogas, além de R$ 677 em dinheiro.

A Polícia Militar informou também que a localização da máquina de cartões de crédito confirmou a denúncia feita ao 190 de que o autor recebia a venda de drogas utilizando-se da mesma.

A PM elaborou a ocorrência de tráfico de entorpecentes e encaminhou o autor para o Plantão Permanente de Polícia de Adamantina onde a autoridade policial civil elaborou por sua vez o auto de porte de entorpecentes, ouvindo posteriormente colocando-o para responder ao processo em liberdade.