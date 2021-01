Polícia Civil estoura “biqueira” de drogas e prende homem suspeito de tráfico em Dracena

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), nesta quinta-feira (7), localizou um ponto de comércio de tráfico de drogas, popularmente conhecido como “biqueira”, e apreendeu drogas, dinheiro que totalizaram cerca de 1,9 mil reais e ainda vários objetos que supostamente teriam sido trocados por usuários de entorpecentes, numa residência do bairro Santa Clara, em Dracena. Um homem, de 19 anos, foi em preso em flagrante, no local, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas e receptação.

Agentes das Unidades Especializadas estavam investigando informações sobre um ponto de comercialização de drogas que, supostamente, teria se estabelecido numa residência no bairro Santa Clara, em Dracena. Sendo então, assim, montado um período de monitoramento nas proximidades do local, e em dado momento, os policiais civis flagraram uma movimentação de pessoas, prováveis usuários, sendo atendidas por três indivíduos suspeitos e, viram que os indivíduos foram para um corredor em direção aos fundos do imóvel, onde existia uma edícula.

Diante das fundadas suspeitas, os policiais civis se aproximaram da casa, onde estavam os três suspeitos, no local foram atendidos por uma senhora que informou ser a proprietária da residência, e avó de um daqueles três indivíduos, franqueando e autorizando a incursão dos policiais civis no interior do imóvel.

Ao perceberem a presença dos policias civis no quintal da casa, dois indivíduos empreenderam fuga usando como rota uma escada, tomando direção a laje do imóvel. O terceiro elemento que estava no interior da casa foi detido, identificado como sendo o neto da proprietária do local.

Ato continuo, os policiais civis realizaram busca no interior do imóvel onde acabaram encontrando uma grande quantidade de material relacionados ao crime de tráfico de drogas, sendo então, apreendidos: tabletes de maconha; porções de maconha embaladas e pronta para venda; porções de crack e cocaína embaladas e igualmente, pronta para venda; balança de precisão; a quantia de cerca de 1,9 mil reais em dinheiro, em notas fracionadas; e ainda diversos objetos, tais como, celulares, TV, notebook, leitor digital, dentre outros, que aparentavam ser produtos provenientes de furtos.

O homem detido no local, ao ser perguntado alegou que realmente promovia a vendas de drogas em sua residência, na companhia dos outros dois indivíduos que fugiram. E que aqueles objetos apreendidos foram deixados por usuários de drogas como forma de pagamento dos entorpecentes vendidos por eles e os seus comparsas.

O homem preso foi conduzido a sede das Unidades Especializadas, onde foi ratificado o ato de prisão em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas e receptação. Ao término, dos procedimentos dos atos de polícia judiciária cabíveis, o homem foi encaminhado a uma unidade prisional da região, onde ficará à disposição da Justiça.

Todos os objetos apreendidos serão analisados para localização dos seus legítimos proprietários. As investigações terão prosseguimento visando identificar e prender os outros dois indivíduos que conseguiram se evadir da residência.