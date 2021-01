Homem que estava desaparecido no Rio Paraná é localizado pelo Corpo de Bombeiros

O corpo de Lucas Bonini Colis, 25 anos, que estava desaparecido no Rio Paraná, em Paulicéia, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, nesta sexta-feira (8).

Segundo informou a corporação, as buscas duraram cerca de três horas.

A vítima estava submersa no rio. Conforme a corporação, o rapaz era de Santa Mercedes e estava pescando no local com um amigo.