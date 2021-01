Jovem de 22 anos morre após capotar carro várias vezes em Paraguaçu Paulista

Um jovem de 22 anos morreu em grave acidente na Rodovia José Bassil Dower (SP-241) entre Paraguaçu Paulista e Lutécia, na madrugada deste sábado (9).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, Luiz Gustavo Tayetti seguia no sentido Paraguaçu-Lutécia, quando no quilômetro 36, na área da cidade de Lutécia quando perdeu o controle do carro e saiu da pista.

O carro bateu em barranco, capotou algumas vezes e só parou ao ficar preso em uma cerca, na vertical e de cabeça para baixo.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o jovem foi arremessado para fora do carro, ficando cerca de 20 metros do local em que o veículo parou. O policiamento só foi acionado na manhã deste sábado, horas depois do acidente. O corpo da vítima foi levado para o IML de Assis.