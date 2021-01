Mulher morre após acidente em rodovia de Castilho

Uma mulher de 37 anos morreu em um acidente na Rodovia SPV-08, em Castilho (SP), na tarde de sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Civil, as causas da batida ainda permanecem desconhecidas. Contudo, o carro da motorista colidiu com a proteção de uma ponte e ficou pendurado.

A mulher e a filha dela foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro de Castilho.

Ainda segundo a Polícia Civil, a motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha dela permanece internada em estado estável.